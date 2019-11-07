7 yeni incir ürünü görücüye çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nün yıllar süren çalışmaları bir kez daha meyvesini verdi. İncir cipsi, incir lokumu ve kurutulmuş siyah incirin ardından şimdi de incir suyu, incir unu, incir konservesi ve incir şurubu üretildi.

Enstitü Müdürü Selim Arpacı, incirde büyük katma değer bekledikleri ürünlerin 3 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Arpacı, Çinlilerin son yıllarda incir üretebilmek için yoğun çaba harcadığına dikkat çekti.

Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanı Ramazan Konak ise ürettikleri incir cipsi ve incir ununun faydalarını anlattı.

İzmir ve Aydın'dan sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantıda davetliler hayatlarında ilk kez tattıkları incir unundan yapılan ekmek, incir suyu, konservesi ve şurubunu beğendi.

Tamamen doğal olarak üretilen incirden yine tamamen doğal yollarla elde edilen ürünlerin sektöre büyük katma değer sağlaması bekleniyor. Çünkü kuru incirin kilosu 5 dolardan ihraç edilirken, işlenmiş incir ürünlerinin 250 gramı Avrupa'da 10 Euro'ya kadar alıcı bulabiliyor.

Türkiye yıllık 250 milyon dolar kuru incir, 50 milyon dolar taze incir ihraç ediyor. Bu ihracatın yüzde 80'i Aydın ilinden gerçekleşiyor.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

ulusal.com.tr