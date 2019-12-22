75 bin keklik ve 22 bin sülün yetiştirilerek doğaya salındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi kapsamında, çeşitli sebeplerle nesli tükenme noktasına gelmiş türler için kurulan üretme istasyonlarında, her yıl binlerce keklik ve sülün üretilerek doğaya salındı.

Bu çerçevede, yıl boyunca Afyonkarahisar Şuhut, Gaziantep Erikçe, Kahramanmaraş Kapıçam, Malatya, Yozgat ve Gümüşhane Kelkit'te bulunan keklik üretme merkezinde üretilen 75 bin keklik ile Samsun Gelemen ve İstanbul Polonezköy Sülün Üretme Merkezlerinde üretilen 22 bin sülün doğaya bırakıldı. Böylece diğer kanatlı türlerle birlikte 2019 yılında yaklaşık 100 bin kanatlı doğaya salınmış oldu.