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8 Ocak Çarşamba Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği'nden açıklama...  

Kar ve soğuk havanın etkisi altında kalan başkentte okullar tatil ilan edildi mi? Yarın hava kaç derece olacak? 

YURT 07.01.2020, 18:16
8 Ocak Çarşamba Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği'nden açıklama...  

Günlerdir yoğun kar yağışı alan Ankara'da gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Yurt geneli olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Ankara'da hava sıcaklığı yarın daha da düşüyor. 

2 derece olan sıcaklığın yanında karla karışık yağmur başkentte etkili olacak. 

8 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olması hakkında henüz Ankara Valiliği'nden bir açıklama gelmedi.

Ayrıntılar için haberimizi takip edin...


ulusal.com.tr

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