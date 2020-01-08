8 Ocak Çarşamba Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği'nden açıklama...
Kar ve soğuk havanın etkisi altında kalan başkentte okullar tatil ilan edildi mi? Yarın hava kaç derece olacak?
YURT 07.01.2020, 18:16
Günlerdir yoğun kar yağışı alan Ankara'da gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Yurt geneli olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Ankara'da hava sıcaklığı yarın daha da düşüyor.
2 derece olan sıcaklığın yanında karla karışık yağmur başkentte etkili olacak.
8 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olması hakkında henüz Ankara Valiliği'nden bir açıklama gelmedi.
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ulusal.com.tr
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