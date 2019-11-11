81 ilde 2 bin 23 noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu

Kazmalar bu kez geleceğe nefes için vuruldu, 11 milyon fidan toprakla buluştu.

"11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Türkiye’de 11 Kasım günü ağaç dikme seferberliği yaşandı. Saat 11.11’de Edirne’den Kars’a 81 ilde eş zamanlı fidan dikimi yapıldı.

Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da fidan dikim programına katıldı. Erdoğan, Batıkent Çakırlar Mevkisinde yapılan programda vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında terör örgütü PKK’nın yaktığı ormanlara da değindi.

Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından diğer illerde fidan dikme programına katılan bakanlarla canlı bağlantı da yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise fidan dikimi için Şırnak’a gitti. Soylu, Mehmetçiğin terör örgütüne göz açtırmadığı Namaz Dağı bölgesindeki programa şehit çocuğuyla katıldı. Fidan dikilen alanın adına da “Şehitler Ormanı” ismi verildi.

Öte yandan program kapsamında iki ayrı rekor denemesi de yapıldı. Endonezya’ya ait, “1 saat içinde en fazla fidan dikme” rekoru Çorum’da 1 saatte 301 bin 111 fidan dikilerek kırılmaya çalışıldı.

İkinci rekor denemesi fotoğraf alanında yapıldı.



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