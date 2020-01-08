8.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre Ve Fuarı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde

Sosyal inovasyonu teşvik etmek,işbirlikleri kurmak ve iş fırsatlarını belirleyerek global şehirler ve kent sakinleri için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla güvenlikten bilgi erişimine kadar bir çok konuyu içine alan ICSG 2020’ye davetlisiniz…



‘’Akıllı Şebeke ve Akıllı Şehir ‘’ konseptiyle kentlerin karşılaştıkları sorunları çözmeyi ve kent paydaşlarının hayat kalitesini artırmayı amaçlayan akıllı şehir, şebeke ve akıllı enerjiye dair çözüm önerilerinin global ölçekte ele alındığı en büyük organizasyon ICSG 2020 gündemi belirlemeye devam edecek.

CSG 2020 KAYNAK TÜKETİMİNİN AZALTILARAK OPTİMUM FAYDA SAĞLAYACAK ÇÖZÜMLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Viyana Belediye Başkanı Michael LUDWIG, Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau BALLANO, EMTA Başkanı Laurent PROBST, GVB Genel Müdürü Alexandra Van HUFFELEN’in açılış seremonisine davetli oldukları ICSG 2020 8.Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda kentsel hizmetin kalitesi, performans ve etkisinin artırılması, kent maliyetlerinin ve enerji de dahil olmak üzere kaynak tüketiminin azaltılması yönündeki çözümler global çerçevede ele alınıyor.

ICSSG 2020 TÜM SEKTÖRLERİ YÖNLENDİRECEK