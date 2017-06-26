Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
CHP'ye
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Abant ve Gölcük'e yoğun ilgi

Bayramı tatilinde vatandaşlar Abant ve Gölcük'e yoğun ilgi gösterdi

Abant ve Gölcük'e yoğun ilgi

Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar, doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parklarına yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan bayramı tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar Abant Tabiat Parkı'na geldi.

Yoğun ilgiden dolayı tabiat parkının girişi ile içinde uzun araç kuyrukları oluştu. Abant'a gelen bazı tatilciler bölgede bulunan piknik alanlarında mangal yapıp piknik yaparken bazıları ise göl kenarında bulunan iskelelerden manzaranın keyfini çıkarttı.

Bayram tatilini Gölcük Tabiat Parkı'nda geçirmek isteyen tatilciler nedeniyle park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tabiat parkına girebilen vatandaşlar göl çevresinde yürüyüş yaparak bölgede bulunan iskelelerden fotoğraf çekti.

Vatandaşlar, vakitlerini göl kenarında yer alan piknik alanlarında mangal yakıp piknik yaparak geçirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ramazan bayramı tatili #gölcük #bolu #abant
banner863
Önceki Haber
Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda bayramlaştı
Sonraki Haber
Trump'tan “Yüksek Mahkeme kararı“ açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.