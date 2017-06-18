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ABD ve PYD'nin hain planı deşifre oldu

Amerika'nın verdiği ağır silahları mehmetçiğe karşı kullanmaya başlayan terör örgütü PKK/PYD'li teröristler, asıl hedeflerini kendi aralarında çektikleri bir video ile itiraf etti. ABD'nin sözde güvencesine rağmen teröristler ağır silahlahlarla TSK'ya saldıracaklarını açıkladılar. Videoda “Asıl hedefimiz Fırat Kalkanı, ÖSO ve Türk Ordusu” sloganları atılması dikkat çekiyor.

ABD ve PYD'nin hain planı deşifre oldu

Amerika'nın gönderdiği silahlara IŞİD'e değil Türk Ordusuna saldıracaklar. Plan PYD/PKK'lı teröristler arasında dolaşan video ile deşifre oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkan'ı ile büyük darbe alan PYD'ye yardım elini Amerika uzattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkardığı kararname ile son 10 günde toplamda 130 yardım tırı Rakka’nın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere gönderildi.

Amerika, Türkiye'nin itirazlarına karşı sözde güvence vermişti. Ancak PYD/PKK'lıların kendi aralarında çektikleri bir video asıl planlarını bir kez daha ortaya koydu. Amerikan'nın kara gücüm dediği teröristler, asıl hedeflerinin IŞİD değil, Türk Ordusu olduğunu açıkladı.

Hain plan "Rafi" isimli bir sözde PKK/PYD komutanın örgütteki arkadaşlarına yolladığı video ile ortaya çıktı. Terörist, videoda “Bizim için aslolan Fırat Kalkanı’nı bitirmek. Hazırlıklarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Hep birlikte ÖSO ve TSK’ya saldıracağız” diyor.

Yeni Şafak’ın haberine göre PYD’li terörist bu hazırlıkların gizli tutulduğunu, Ayn el Arap ve Afrin bağlantısından vazgeçmediklerini söylüyor.

ABD’nin PKK/PYD’ye yardımları da sürüyor. ABD’nin son bir ayda gönderdiği yedinci yardım konvoyu da Haseke-Ayn İsa’ya ulaştı. 15 Mayıs’tan itibaren yapılan 7 sevkiyatta en az 348 TIR askeri malzeme terör örgütüne teslim edilmiş oldu. PKK’ya verilen silahlar arasında gece görüş dürbünleri, tanksavar sistemleri, keskin nişancı tüfekleri, ağır makineliler ve zırhlı personel taşıyıcılar da bulunuyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #pyd
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Adil Aydın - 7 gün önce
Bütün teröristler abd - israil ittifakının hizmetinde.
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