Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Dündar son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Dündar'ın cenazesi toprağa verildi.



Şehit güvenlik korucusu Dündar'ın cenazesi, Siirt 2. Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Eruh'a bağlı Yeni Çizmeli köyüne getirildi.



Girişine Türk bayrağı asılan köydeki cenaze törenine, Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Evli ve 3 çocuk babası şehit Dündar'ın naaşı, İlçe Müftüsü Haki Özgül'ün cenaze namazını kıldırması ve okunan duanın ardından Kürtçe ağıtlarla köy mezarlığında defnedildi.

Cenazede, Kaymakam Dayanç, şehit babası Faik Dündar'a Türk bayrağı verdi.



Eruh'ta yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gece düzenlenen saldırıda, güvenlik korucusu Abdurrahman Dündar (32) şehit olmuştu. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatılmış, saldırının düzenlendiği Bilgili köyü sınırlarında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.