Antalya'da hırsızlar, bir evin penceresinin demir parmaklıklarını keserek dışarı çıkardıkları çelik kasayı açamayınca yol kenarına bıraktı

Antalya'da hırsızlar açamadıkları çelik kasayı yol kenarına bırakarak kaçtı.



Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5819 Sokak'ta yol kenarında çelik kasa gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Polis ekipleri, kasanın, aynı mahallede oturan Murat Kartal'ın evinden çalındığını belirledi. Hırsızların evin penceresinin demir parmaklıklarını keserek dışarı çıkardıkları kasanın üst bölümünü açarak içindeki bir miktar ziynet eşyası ve parayı aldıkları anlaşıldı.



Hırsızların kasanın alt bölgesini açmaya çalıştıkları ancak başarılı olamayınca yol kenarına bırakarak kaçtıkları tespit edildi.



Kasanın üzerinde parmak izi araştırması yapan polisler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



İncelemenin ardından kasa, sahibine teslim edildi.