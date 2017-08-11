HATAY İskenderun İlçesi'nde vatani görevini yapan 25 yaşındaki Metehan Karal'ın, Arsuz İlçesi'nde, denizde cesedi bulundu.

Aşağı Kepirce Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar, denizde bir erkek cesedi görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kıyıya 50 metre mesafedeki ceset, bota karaya çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda vatani görevini yapan Metehan Karabal olduğu saptandı.



Metehan Karabal’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Denizde boğulan askerin ailesine acı haber verildi



HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde vatani görevini yapan 25 yaşındaki Metehan Karabağ çarşı izni sırasında girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.



Karaboğa'nın Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi.



Bugün, İskenderun Aşağı Kepirce Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar denizde ceset gördü.



Denizden çıkarılan kişinin İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan Metehan Karabağ olduğu tespit edildi.



Metehan Karabağ'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Akşam saatlerinde Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Darıca Kışla Komutan Vekili Piyade Üsteğmen Sefa Bal, Metehan Karabağ'ın Darıca Nene Hatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Iraz Kadın Sokak'taki evine gelerek acı haberi verdi.



2 çocuk annesi Birgül ile baba Bilgin Karabağ, askerliğinin bitmesine 2 ay kalan oğullarının ölüm haberi ile yıkıldı.



Komşuları aileye başsağlığına geldi.