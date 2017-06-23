Antalya ve Burdur'da kısa dönem 2'inci kademe erlerin yemin töreninde asker aileleri kavuşma sırasında sevinç gözyaşı döktü

Antalya ve Burdur'da, acemi eğitimlerini tamamlayan kısa dönem askerler için yemin töreni düzenlendi. Aileler, çocuklarına kavuştukları sırada sevinç gözyaşı döktü.

Topçular General Niyazi Çelik Kışlası'ndaki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 367'nci kısa dönem 2'nci kademe erler yemin etti.

3. Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, törende yaptığı konuşmada, piyade erlerin milletine sadakatle hizmet, emirlere ve amirlere itaat edeceğini, ulusun güvenine layık olacağını ve Atatürkçü düşünce sistemine bağlı kalacağını söyledi.

Şeref ve namusun Türk ulusu için hava, su ve toprak kadar kutsal olduğunu ifade eden Savran, "Yemin beyanının teminatı şeref ve namustur. Vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Türk askeri olmak bir onurdur." dedi.

Törenin sonunda 332 asker, bando eşliğinde tören geçişi yaptı. Daha sonra erler, aileleri ve çocuklarıyla özlem giderdi. Asker aileleri kavuşma sırasında sevinç gözyaşı döktü.

Eğitimlerde başarı gösteren piyade erlere plaket verilmesiyle tören sona erdi.



Burdur

Burdur Binbaşı Maruf Kışlası 58. Piyade Eğitim Alayı'nda eğitim gören acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.



Birlik sancağının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende 1997/2 Tertip 2. Kademe 675 acemi asker yemin etti.

Yemin eden erler adına Piyade Er Numan Çiftçi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Kışlaya ilk katılan Tank Er Ömer Şabahat, Tank Er Mehmet Mert, Ulaştırma Er Akif Kaya'ya, Burdur Valisi Şerif Yılmaz tarafından ödülleri verildi.

Protokol üyeleri, eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan erlere başarı belgelerini verdi. Törende, yemin eden erler tarafından piyade marşı okundu.

Piyade Albay Hakan Tutucu, törende yaptığı konuşmada, asker yakınlarının unutulmayacak bir törene şahitlik ettiklerini söyledi.

Bu yeminle askerlerin, milletine sadakatle hizmet, emirlere ve amirlerine mutlak itaat edeceğinin beyanını verdiğini ifade eden Tutucu, "Bu beyanın teminatı, şeref ve namustur. Şeref ve namus, Türk ulusu için hava, su, toprak kadar kutsaldır, elzemdir." diye konuştu.

Törenin sonunda 675 asker, bando eşliğinde tören geçişi yaptı. Geçiş sonrasında tören alanına giren köpek, renkli görüntüler oluşmasına neden oldu.

Daha sonra aileler çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi. Asker aileleri kavuşma sırasında sevinç gözyaşı döktü.