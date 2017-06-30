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Acil serviste tedavi ücretine tazminat cezası

İzmir'de yaklaşık 3 yıl önce şiddetli karın ve kasık ağrısı şikayetiyle özel hastanenin acil servisinde tedavi gören kadın, haksız yere ücret alındığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı

Acil serviste tedavi ücretine tazminat cezası

 İzmir'de yaklaşık 3 yıl önce şiddetli karın ve kasık ağrısı şikayetiyle özel hastanenin acil servisinde tedavi gören kadın, haksız yere ücret alındığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı, hastane yönetiminin kadına tazminat ödemesine karar verildi.
İddiaya göre, Gökçe Ezberci'ye, 8 Eylül 2014'te şiddetli karın ve kasık ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin acil servisinde ağrı kesici ve serum tedavisi uygulandı.
Ağrılarının artması ve yumurtalıklarında kist tespit edilmesi üzerine kadına ameliyat olması gerektiğini belirten hastane yöneticileri, Ezberci'nin babasından tedavi ve yatak parası istedi.
Parayı vermek istememesine rağmen kızının ağrılarının artması nedeniyle ödemeyi kabul eden baba, "kızının acil servisten çıkarılarak, hastaneye normal giriş yaptığına ilişkin" belgeleri okumadan imzaladı.
Ameliyattan bir gün sonra taburcu edilen Ezberci, avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğu özel hastaneden, tedavi gideri olarak ödediği para ile 2 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.
İzmir 7. Tüketici Mahkemesinde görülen son duruşmaya taraf avukatları katıldı.
Dosyayı inceleyen hakim, Ezberci'nin acil şekilde başvurduğu hastanede ameliyat edildiği, hastane avukatının ortaya attığı, "hastanın tedaviyi reddettiği, hastaneden taburcu edilerek başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildiği" şeklindeki iddiaların hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtti.
Ezberci'nin acil vaka olmanın tüm kriterlerini taşıdığını, ücretlendirmenin Sosyal Güvenlik Kurumuyla (SGK) yapılan sözleşmeye göre belirlenmesi ve kuruma fatura edilmesi gerektiğini kaydeden hakim, hastane yönetiminin tedavi bedeli olan 5 bin 247 lirayı Ezberci'ye iade etmesine ve bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verdi.

"Emsal bir karar"
Ezberci'nin avukatı Ali Onar, yaptığı açıklamada, vatandaşların buna benzer olaylar karşısında korkmamalarını, kanuni haklarını aramaları için yargıya başvurmaları gerektiğini belirterek, kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tedavi ücreti #tazminat davası #özel hastane #İzmir 7. Tüketici mahkemesi #avukat
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