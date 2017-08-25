İstanbul'un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Adalar'da yapılan imar değişikliği pek çok iddiayı da gündeme getirdi. Yeni yapılan planla birlikte Adalar'da nüfus yoğunluğunun artacağı iddia edilmişti. İddialara belediye başkanı Atilla Aytaç'tan yanıt geldi. Planların koruma amaçlı yapıldığına dikkat çeken Aytaç, konut ve nüfus sayısının azalacağını söyledi

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İstanbul Adalar için hazırlanan yeni imar planı tartışma konusu oldu.



Kamuoyunda çıkan haberlerde, söz konusu imar planıyla Adalar'ın nüfusünün 14 binden 76 bine çıkacağı iddia edildi. Bu iddialara Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç cevap verdi.



İddiaların bilgi eksikliğinden kaynakladığını belirten Aytaç, yeni planla konut ve nüfus sayısının azalacağını savundu



Yeni yapılan 1/1000'lik planın büyükşehir ve yerel mecliste oy birliği ile onaylandığına dikkat çeken Aytaç, hazırlık aşamasında vatandaşların da görüşlerinin alındığını söyledi.



Aytaç, yeni plana neden ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.



CHP'li Belediye Başkanı Atilla Aytaç, planın tamamen koruma amaçlı olduğunu kaydetti.



Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'yı kapsayan Uygulama imar planı 2017 yılı sonuna kadar onaylanması bekleniyor.



HABER - KAMERA: GÖKHAN ÇELİK

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