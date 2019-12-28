Adana'da 47 litre sahte içki ele geçirildi

Yılbaşına sayılı günler kala sahte içki üreticileri yakayı tek tek ele veriyor.



Adana'da bir markette sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, hemen harekete geçti.



Markete operasyon düzenleyen ekipler, 94 şişede 47 litre sahte içki tespit etti.



Dahası da vardı. Aramalarda 560 paket kaçak sigara da bulundu.



İş yeri sahibi S.Ö gözaltına alındı. Çıkarıldığı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

ulusal.com.tr