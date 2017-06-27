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Adana'da alışveriş merkezinde bıçaklı kavga

Alışveriş merkezindeki güvenlik kontrolünden sonra üstleri aranmak istenen grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan kavgada 3 zanlı gözaltına alındı

Adana'da alışveriş merkezinde bıçaklı kavga

Adana'da alışveriş merkezinde, bir grup ile özel güvenlik görevlileri arasında çıkan bıçakkavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki alışveriş merkezine girmeye çalışan bir grup genç, güvenlik kontrolünden geçtikleri sırada cihazın uyarı vermesi üzerine özel güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

Üstleri aranmak istenen gençlerden biri bu esnada koşarak alışveriş merkezine girdi. Güvenlik görevlilerinin yakalamaya çalıştığı genç, cebinden çıkarttığı bıçağı rastgele sallamaya başladı.

Gruptan bir kişinin de görevlilere tekme attığı iddiası üzerine özel güvenlik görevlileri ile gruptakiler arasında arbede yaşandı.

Kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

Alışveriş merkezindeki bir kişi tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #Bıçak #kavga
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