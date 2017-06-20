Sarıçam Belediyesindeki 2 çalışanın silahla rehin alınmasıyla ilgili serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçe belediyesinde iki çalışanın silahla rehin alınmasıyla ilgili serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.



Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki belediye binasında 12 Haziran'da Emlak ve İstimlak Müdürü Üzeyir Çulha ve yanındaki bir personelin rehin alınmasıyla ilgili gözaltına alınan ve sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.Ş. ve M.S. ile savcılıkça salıverilen H.Ç'nin, yeni deliller sonrası savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alınmalarının ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş. ve M.S. "silahlı tehdit", "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", '"6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", ''birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından tutuklandı, H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Sarıçam Belediyesine gelip Emlak ve İstimlak Müdürü Üzeyir Çulha ve yanındaki bir personeli rehin alan kişi ve yanında bulunanlar, polisin ikna etmesi sonucu eylemini sonlandırıp gözaltına alınmıştı. H.Ç. savcılık sorgusunun ardından salıverilmiş, M.Ş. ve M.S. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zanlılar, yeni delillere ulaştığı gerekçesiyle savcılığın talimatıyla 15 Haziran'da yeniden gözaltına alınmıştı.