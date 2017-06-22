Cezaevinde 3 çocuğun öldüğü yangını çıkarttığı iddia edilen 14 yaşındaki mahkumun yargılanmasına başladı

Adana'da cezaevinde çocuk koğuşunda yangın çıkartarak 3 arkadaşının ölümüne yol açtığı öne sürülen çocuk hakkında 93 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.



Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, R.K. tutuklu bulunduğu Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Sanık R.K. savunmasında, cezaevinde daha önce kaldığı 5 nolu odada arkadaşları ile tartıştığı için 4 nolu odaya alındığını belirtti.

Yangının nasıl çıkarıldığına yönelik bilgiler veren R.K, "Ben onların öleceğini düşünmedim, ölmelerini istemedim, onlar benim arkadaşımdı.” dedi.

Tanık olarak dinlenen infaz koruma memuru M.M.S, yangın uyarısı üzerine müdahalede bulunduklarını belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

“Isıdan kapı açılmıyordu. Pencere kolu yardımıyla kapıyı açtık. Ortam karanlık ve dumanlıydı. El yordamıyla yerde yatan bir çocuğu buldum, dışarı aldım. Bir arkadaş yardımıyla ara koridora çıkardım. İlk müdahalede gaz maskesi yoktu. Daha sonra gaz maskesi temin ettim. Tekrar yangına yöneldim. Benden önce bir arkadaş yangın elbisesi giyerek o da müdahale etmişti. O çocukları arıyormuş. Banyo içinde bulmuş. Ben el yordamıyla yine çocuğun birini bulup çıkarttım. Ben de gazdan etkilenmiştim, kötü durumdaydım, beni de acile götürdüler.”

İnfaz koruma memurlarından H.Ç. de çocukların yangın sırasında banyoda baygın halde olduğunu, teker teker onları dışarı çıkarttıklarını anlattı.

Yangında ölen çocuklardan F.K'nin anne ve babası da şikayetçi olduklarını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık R.K’nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı bilirkişilerin dinlenmesi için erteledi.

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda 18 Ocak'ta çıkan yangında,6 mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan etkilenmişti. Çocuklardan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen M.E. (16), F.K. (17) ve M.A (17) tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetmişti.