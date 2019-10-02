Adana'da bir evin penceresine gece yarısı el yapımı patlayıcı atıldı.
Evin penceresine doğru atılan patlayıcı, pencerenin dışında patladı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, mahalleyi ve sokağı kapattı.
Olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı.
Atılan patlayıcının türünü araştırılırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
ulusal.com.tr
Adana'da ilginç bir saldırı girişimi yaşandı. Bir eve gece yarısı el yapımı patlayıcı atıldı. Patlama büyük panik yarattı. Neyse ki saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Adana'da bir evin penceresine gece yarısı el yapımı patlayıcı atıldı.