Adana'da ilginç bir saldırı girişimi yaşandı. Bir eve gece yarısı el yapımı patlayıcı atıldı. Patlama büyük panik yarattı. Neyse ki saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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