Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''

Adana'da EYP saldırısı

Adana'da ilginç bir saldırı girişimi yaşandı. Bir eve gece yarısı el yapımı patlayıcı atıldı. Patlama büyük panik yarattı. Neyse ki saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Adana'da EYP saldırısı

Adana'da bir evin penceresine gece yarısı el yapımı patlayıcı atıldı. 

Evin penceresine doğru atılan patlayıcı, pencerenin dışında patladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, mahalleyi ve sokağı kapattı. 

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Atılan patlayıcının türünü araştırılırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #adana
Önceki Haber
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
Sonraki Haber
Altunizade metrobüs durağında yoğunluk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.