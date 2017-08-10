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Adana'da fabrikada patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yağ fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi ölü, 2 kişi yaralandı. 

Adana'da fabrikada patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Kelemeti Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Ekipler, işçilerden Emre Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Akgel ve Cengiz Bilen ise ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #fabrika #patlama #ceyhan #Ölü #yaralı
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