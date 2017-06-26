Aladağ ilçesinde, foseptik çukuruna düşen kadını kurtarmak isterken hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, foseptik çukuruna düşen kadını kurtarmak isterken yaşamını yitiren 3 kişi defnedildi.

İlçeye bağlı Meydan Yaylası'nda foseptik çukuruna düşen komşusu Serpil Kurt'u kurtarmak isterken hayatını kaybeden Erol Karakuş'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayın olduğu Meydan Yaylası'ndaki evinin önüne getirilen 2 çocuk babası 50 yaşındaki Karakuş'un cenazesi, burada alınan helalliğin ardından Merkez Mezarlığa götürüldü. Karakuş'un yakınları helallik alınması sırasında gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Karakuş, toprağa verildi.



İki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Foseptik çukurunda hayatını kaybeden Cihat ve (34) Harun Cihan (37) kardeşlerin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumunundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Bilgisayar öğretmeni Cihat Cihan ile lokanta işletmecisi Harun Cihan'ın cenazeleri, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu'ndaki baba evine götürüldü.

Bu sırada, Cihan kardeşlerin babası Mustafa, annesi Fatma, eşleri Cennet Kübra ile Aycan Cihan gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeler Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.



"İnce olduğundan kapak kırılmış"

Ceritler Mahallesi Muhtarı Nabi Karakız, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Komşuları Serpil Kurt, foseptik çukurunun oradan geçerken ağzındaki kapak ince bir beton olduğundan kırılıyor. Kadın içine düşüyor. Onu kurtarmak için Erol Karakuş çukura merdiven sarkıtıyor. O da içeri girdikten sonra bayılıyor metan gazından dolayı. Yoldan geçen 2 kişi de onlara yardım etmek istiyor. Onlar da merdivenden girdikten sonra 4'ü de rahmetli oluyor." diye konuştu.

Foseptik çukur kapağında tadilat yapıldığını belirten Karakız, "Üzerine tekrar bir beton dökülmüş. Ancak ince olduğundan o kapak kırılmış." dedi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, dün akşam saatlerinde Serpil Kurt foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetmiş, Erol Karakuş, Cihat Cihan ve Harun Cihan da kadını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirmişti.