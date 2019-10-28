Adana'da göçmen operasyonu

Adana'da 81 göçmenin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, uygulama noktalarında, şüphelendiği üç aracı durdurdu.



Araçlarda yapılan incelemede 81 göçmen olduğu belirlendi.



Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Sri Lanka ve İran uyruklu göçmenlerin İstanbul'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.



Üzerlerinden sahte yol izin belgesi ve ikametgah çıkan göçmenlere 290 bin lira idari para cezası uygulandı.



Göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ulusal.com.tr