Adana'da helikopter destekli operasyon

Adana emniyeti suçlulara nefes aldırmadı. 3 bin polisle helikopter destekli uygulama yapıldı, 15 şüpheli yakalandı.

Kent merkezinde düzenlenen uygulamada, sürücü ve araçlar arandı, alkol kontrolü yapıldı.

Alkollü araç kullanan sürücülere idari para cezası uygulanırken araçlarına ve ehliyetlerine el konuldu.

Polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamada yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız 9 tabanca, 3 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile 4 kesici -delici alet ele geçirdi.

ulusal.com.tr