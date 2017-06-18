Polis kavgaya karışan gruplara tazyikli su ve biber gazıyla müdahelede bulundu

Adana'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.



Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 2 ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, terör ve çevik kuvvet ekibiyle TOMA aracı sevk edildi. Ekipler, grubu tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.



Kavgada yaralanan 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Dün aynı sokakta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanmıştı.