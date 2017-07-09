Polis kontrol noktasına saldırı: 2 şehit, 1 yaralı
Polis kontrol noktasına saldırı: 2 şehit, 1 yaralı
ABD'nin, Rakka'da PKK/YPG'yi vurduğu iddiası
ABD'nin, Rakka'da PKK/YPG'yi vurduğu iddiası
Kılıçdaroğlu: Kimse bu yürüyüşün...
Kılıçdaroğlu: Kimse bu yürüyüşün...
Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi
Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi

Adana'da iki kadının bıçaklanması

Tartıştığı kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın ile olaya şahit olan ve kaçarken yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Adana'da iki kadının bıçaklanması

Adana'da tartıştığı kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın ile olaya şahit olan ve kaçarken yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Seyhan ilçesinde kaynı Ömer T. tarafından evinde bıçaklanan Fadime T. kaldırıldığı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olaya şahit olan ve kaçmaya çalıştığı sırada sokakta yaralanan Azize S. ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltındaki zanlı Ömer T. ise Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Olay
Sarıhamzalı Mahallesi'nde dün Fadime T, evinde tartıştığı kayınbiraderi Ömer T. tarafından bıçaklanmıştı. Saldırgan evde misafir olarak bulunan Azize S'yi ise kaçmaya çalışırken sokağa çıktığı sırada yakalayıp bıçaklamıştı.
Ağır yaralanan kadınlar hastanelere kaldırılmıştı. Saldırgan Ömer T. ise mahalle sakinlerince yakalanıp suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim edilmişti.
Zanlı Ömer T'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, ağabeyi ve yaraladığı yengesiyle uyuşturucu için para istemesi nedeniyle daha önce birçok kez tartıştığı iddia edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #cinayet #adana
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Sonraki Haber
Antalya'da 41 suçtan 5 yıldır aranan kişi yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.