Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Abdullah Meşe yönetimindeki 34 TH 4408 plakalı otomobil ile Nusret Dayan'ın kullandığı 01 V 1697 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Adana merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi yakınında çarpıştı.



Kazada sürücülerden Meşe ve aynı araçtaki Mehmet Akkaya ile diğer otomobilin sürücüsü Dayan yaralandı.



Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki bazı hastanelere kaldırdı.



Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.