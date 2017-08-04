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Adana'da ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Hac ibadeti için kutsal topraklara Adana'dan gidecek ilk kafile, Adana Havalimanı'ndan dualarla yolcu edildi.

Adana'da ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla hac ibadeti için kutsal topraklara Adana'dan gidecek ilk kafile, Adana Havalimanından dualarla uğurlandı.




Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen uğurlama törenine, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının Peygamberin emri ve çağrısı üzerine kutsal beldelere gideceklerini belirterek, "Oraya gittiğinizde, kutsal Kabe'ye ve diğer kutsal mekanlara vardığınızda memleketimiz, milletimiz için dua edin. Hayırla gidin hayırla gelin inşallah.
Herkes gidemiyor, o nedenle çok şanslısınız. İnşallah İslam'ın şartı olan hac görevini yerine getirip döneceksiniz." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilerek hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Kafilenin en küçük hacı adayı

Kafilede bulunan 13 aylık Meryem Hüsna Sonkaya, en küçük hacı adayı olarak ilgi odağı oldu. Babası Ahmet ve annesi Hatice Sonkaya ile kutsal topraklara gidecek Meryem Hüsna, tören boyunca uyudu.

Ahmet Sonkaya, 5 çocuğu olduğunu ancak hac yolculuğunun Meryem Hüsna'ya nasip olduğunu dile getirerek, "Çocuğumla beraber hac görevini yerine getireceğim için çok mutluyum. Darısı gitmek isteyip gidemeyenlere inşallah." ifadelerini kullandı.

İlk kafilede 161 hacı adayı ve 6 Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi bulunduğu, ilde de toplam bin 317 hacı adayının kutsal topraklara gideceği bildirildi.
 


Kaynak: AA
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