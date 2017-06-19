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Adana'da ırmağa giren iki kişi boğuldu

Saimbeyli ilçesinde balık tutmak için ırmağa giren iki kişi boğuldu.

Adana'da ırmağa giren iki kişi boğuldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde balık tutmak için ırmağa giren iki kişi boğuldu.

Adem Akbolat ve arkadaşı Ali Duran, balık tutmak amacıyla motosikletle Karakuyu Mahallesi'nden geçen Göksu Irmağı'na gitti.

Akbolat ve Duran'dan haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Irmağa girdikleri noktada iki arkadaşın motosiklet ve elbiselerini bulan yakınları, durumu jandarma ve Saimbeyli Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İş makinesiyle suyun akış yönü değiştirilerek yapılan aramada, Akbolat ve Duran'ın cansız bedenleri ırmağa girdikleri noktanın 100 metre ilerisinde bulundu.

Savcının incelemesinin ardından Akbolat ve Duran'ın cesetleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırmak #boğulma #adana
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