Adana'da yangına müdahaleye giden itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucu bir itfaiye görevlisi yaralandı.

Adana'da yangına müdahaleye giden itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucu bir itfaiye görevlisi yaralandı.



Adana Şehir Hastanesinde çıkan yangına müdahaleye giden Aziz Koç yönetimindeki 01 EHA 90 itfaiye aracı, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta Taner Atılmış yönetimindeki 01 P 3919 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan itfaiye görevlisi Hüseyin Çalışkan, ambulansla kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.