Evinin önünde kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının, 13 yaşındaki oğluna da satış yaptırdığı öne sürüldü

Adana'da kaçak sigara sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyelinin, oğluna da satış yaptırmaya çalıştığı iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, Suriye uyruklu Cemal V'yi bir evin önünde kaçak sigara satarken gözaltına aldı.



Zanlının evinde arama yapan ekipler, 123 karton kaçak sigara ele geçirdi.



Öte yandan, ekipler, zanlının 13 yaşındaki oğlu K.V'ye de sigara sattırdığını tespit etti.



Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen K.V'nin, psikolog nezaretinde alınan ifadesinde, babasının kendisine sigara sattırdığını söylediği belirtildi.



Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Suriyeli babanın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.