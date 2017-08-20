Adana'da kamyon ile polis aracının çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Hikmet Özbaş Kara yönetimindeki 01 JK 397 plakalı kamyon, Ali Hocalı köyü girişinde Ahmet Demir yönetimindeki 01 A 7967 plakalı polis aracıyla çarpıştı.
Kazada araçtaki iki polis memuru yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adana'da kamyon ile polis aracının çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Adana'da kamyon ile polis aracının çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
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