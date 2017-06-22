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Adana'da komşular arasındaki bıçaklı kavga

Komşu iki aile üyelerinin evlerinin arasındaki 2 metrekarelik bölüme duvar örme meselesinden çıkan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi

Adana'da komşular arasındaki bıçaklı kavga

Adana'da komşu iki aile üyelerinin evlerinin arasındaki 2 metrekarelik bölüme duvar örme meselesinden çıkan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan aralarında katil zanlıları baba ve oğlunun da bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde, 2 metrekarelik bölüme duvar örme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, katil zanlısı iddiasıyla yakalanan Mehmet Ö. ve oğlu Turgay Ö'nün ardından olaya karıştığı tespit edilen arsa sahibi Mehmet G, Halit A, Ercan A, Serdar A. ve Hasan S. de gözaltına alındı.
Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan Mehmet Ö'nün İslam ve oğlu Yusuf Alçelik'i kendisinin öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Polis ekipleri ise Mehmet Ö'nün baba İslam Alçelik'i, oğlu Turgay Ö'nün ise Yusuf Alçelik'i öldürdüğünü tespit etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Olay
Adana'da 19 Haziran'da iki komşu arasında 2 metrekarelik bölüme duvar örme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada, ağır yaralanan İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik kaldırıldıkları özel hastanede ölmüştü.

Kavganın ardından çalışma başlatan ekipler, kavgaya karıştığı tespit edilen Mehmet Ö. ve oğlu Turgay Ö'yü gözaltına almıştı.
Olayın duyulmasının ardından ölenlerin yakınları tarafından ateşe verilen zanlıların evi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #cinayet #bıçaklı kavga #adana
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