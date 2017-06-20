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Adana'da komşular arasındaki kavga

Komşu iki aile üyelerinin evlerinin arasındaki 2 metrekarelik bölüme duvar örme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada ölen baba ile oğlunun cenazesi toprağa verildi

Adana'da komşular arasındaki kavga

Adana'da iki komşu arasında, evlerinin arasındaki 2 metrekarelik bölüme duvar örme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada ölen baba ile oğlunun cenazesi toprağa verildi.
Dün Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde, 2 metrekarelik bölüme duvar örme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik'in cenazesinin, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.
Cenazeleri almak için morga gelen ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir aile yakını, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavgaya karışan tarafların 30 yıllık komşu olduğunu ifade ederek, "Bütün mesele 2 metrelik arsa yüzünden çıkıyor. Oraya duvar çekmek istedikleri için 'Senin penceren benim pencereme bakıyor' diye başlıyor bütün kavga. Hiçbir husumetleri yoktu." dedi.
Daha sonra baba oğlun cenazesi aile yakınları tarafından alınarak Yeşiloba Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay
Dün, iki komşu arasında 2 metrekarelik bölüme duvar örme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada, ağır yaralanan İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik kaldırıldıkları özel hastanede ölmüştü.
Kavganın ardından çalışma başlatan ekipler, kavgaya karıştığı tespit edilen Mehmet Ö. ve oğlu Turgay Ö'yü gözaltına almıştı.
Olayın duyulmasının ardından ölenlerin yakınları tarafından ateşe verilen zanlıların evi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #komşu #cenaze #adana
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