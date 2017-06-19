Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarlaya uçan motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarlaya uçan motosikletteki 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sezai Karakoç Bulvarı'nda seyreden Muhammet Kencu kontrolündeki 01 AVJ 67 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.



Kazada yaralanan sürücü Kencu ile motosiklette bulunan Abdullah Alevi ile Ayhan Kencu, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sürücü Kencu'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.