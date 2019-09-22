Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangının, yerleşim alanlarına yakın bir noktada çıktı. Bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekipleri de sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
ulusal.com.tr
Türkiye bu yıl yangınlarında yüzlerce hektar ormanlık alanını kaybetti. O yangınlardan biri de Adana'da çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.