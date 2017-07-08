Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve bir uçakla müdahale ediliyor.
İlçeye yaklaşık 25 kilometre mesafede Eskimantaş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.
Bunun üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri ve uçak yönlendirildi.
Kontrol altına alınmaya çalışılan yangına, 3 helikopter, bir uçak, 15 arazöz, 5 su tankı ve 4 dozer ile 100 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde 3 helikopter ve bir uçakla müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve bir uçakla müdahale ediliyor.
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