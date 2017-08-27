Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına 3 helikopter, bir uçak ve çok sayıda arazözlerle müdahale ediliyor.

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Adana'nın Kozan ilçesi Henüzçakırı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 3 helikopter, bir uçak ve 30 arazözle müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.





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