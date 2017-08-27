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Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına 3 helikopter, bir uçak ve çok sayıda arazözlerle müdahale ediliyor.

Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesi Henüzçakırı mevkisindeki ormanlık  alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.   İhbar üzerine bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 3  helikopter, bir uçak ve 30 arazözle müdahale etmeye başladı.   Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #kozan #yangın
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