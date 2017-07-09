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Adana'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Adana'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Adana'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Adana'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Muzaffer T'nin (23) kullandığı 01 EDZ 08 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda refüjdeki ağaca, ardından da kaldırıma çarptı.

Araçtaki Duran Güner (25) ağır yaralandı, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Servis ekibince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılan Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan, 178 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #adana #1 ölü
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