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Adana'da otomobil evin duvarına çarptı: 3 yaralı

Kozan ilçesinde bir evin duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil evin duvarına çarptı: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Soyman (26) idaresindeki 07 CHJ 15 plakalı otomobil, ŞevkiyeMahallesi Çevre Yolu Güneri Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Soyman ve otomobilde bulunan Alper Bozdoğan (18) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kozan #kaza #adana #3 yaralı
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