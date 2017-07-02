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Adana'da otomobil köprüden dere yatağına devrildi: 3 yaralı

Seyhan ilçesinde, otomobilin köprüden geçerken dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil köprüden dere yatağına devrildi: 3 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin köprüden geçerken dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özcan Kalay idaresindeki 01 FE 429 plakalı otomobil, Yenidam Mahallesi'nde köprüden geçtiği sırada yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

Ters dönen otomobildeki sürücü Kalay, arkadaşı Resul Gökçek ve oğlu yaralandı.

Kalay ve arkadaşının oğlunu, kazayı görüp yardıma giden diğer sürücüler araçtan çıkarttı.

Araçta sıkışan Resul Gökçek'in kurtarılması için Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, Gökçek'i araçtan çıkarttı.

Sürücü Kalay, gazetecilere, köprüden geçmeye çalışırken bir anda kontrolünü kaybettiğini belirtti.

Arkadaşı ve oğluyla gezmek için yola çıktıklarını dile getiren Kalay, "Kazanın nasıl olduğunu anlamadım." dedi.

Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.




 


Kaynak: AA
Etiketler; #seyhan ilçesi #otomobil #Köprü #dere yatağı #adana
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