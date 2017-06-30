Emniyetten flaş açıklama
Emniyetten flaş açıklama
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
3 nokta 3 operasyon
3 nokta 3 operasyon

Adana'da “pos cihazıyla tefecilik“ iddiası

Adana'da pos cihazı kullanarak tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da “pos cihazıyla tefecilik“ iddiası

Adana'da pos cihazı kullanarak tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde pos cihazıyla tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri 2 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda 27 pos cihazı, 70 kredi kartı, çok sayıda slip, banka dekontu, hesap cüzdanı ve hesapların tutulduğu 2 ajanda ele geçirdi.

Operasyon kapsamında, tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tefecilik #POS #adana #3 gözaltı
banner863
Önceki Haber
Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Sonraki Haber
Manavgat'ta fuhuş operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.