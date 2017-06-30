Adana'da pos cihazı kullanarak tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da pos cihazı kullanarak tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde pos cihazıyla tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, belirledikleri 2 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda 27 pos cihazı, 70 kredi kartı, çok sayıda slip, banka dekontu, hesap cüzdanı ve hesapların tutulduğu 2 ajanda ele geçirdi.



Operasyon kapsamında, tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.