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Adana'da sahte içki denetimi

Adana'da polis ekipleri yılbaşında sahte içki denetimi yaptı.

YURT 01.01.2020, 11:26
Adana'da sahte içki denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında sahte içki satışını önlemek için denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler bir evde yaptıkları aramada yatak odasının asma tavanında çok sayıda sahte içki buldu.

Denetimler kapsamında kent genelindeki alkollü içecek satışının yapıldığı iş yerleri ile seyyar tezgahlarda yapılan aramalarda, 581 şişe sahte içkinin yanı sıra 4 bin 500 paket kaçak sigara, 18 elektronik sigara, 3 bin 650 uyarıcı hap, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. 

Denetimlerde 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ruhsatı bulunmadığı belirlenen 6 iş yerine de idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
#adana #sahte içki #Denetim #polis
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