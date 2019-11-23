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Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da 865 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

YURT 23.11.2019, 16:45
Adana'da sahte içki operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen polis, aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 865 litre sahte rakı ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli C.K’yi gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.

#adana #sahte içki
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