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Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YURT 02.11.2019, 10:32
Adana'da sahte içki operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin litre sahte içki ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli B.İ’yi gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
#adana #sahte içki
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