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Adana'da sahte şampuan operasyonu yapıldı

Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 5 farklı markaya ait 27 bin 438 kutu sahte şampuan ele geçirildi

Adana'da sahte şampuan operasyonu yapıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda farklı markalara ait çok sayıda sahte şampuan ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirliği ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin zemin katında sahte şampuan üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 5 farklı markaya ait 27 bin 438 kutu sahte şampuan ele geçirdi.

Öte yandan, 15 bin boş kutu, 38 bin 900 etiket, 20 varilde 6 bin 600 litre sahte şampuan, 2 dolum makinesi ele geçirildi.

İmalathanede ele geçirilenler, savcılık talimatıyla yediemin deposuna teslim edildi. Burada yakalanan bir kişi hakkında ise "Sınai Mülkiyet Kanunu"na muhalefetten adli işlem uygulandı.








Kaynak: AA
Etiketler; #adana #şampuan #operasyon
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