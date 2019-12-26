Adana'da sel bilançosu

Adana'yı sel vurdu. Onlarca sera, çok sayıda ekili tarım alanı sular altında kaldı.



Bölgede ön hasar tespit çalışması tamamlandı. 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespit edildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen ilçelere hibe desteği sağlanacağını açıkladı.



Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde çadırlarını su basan tarım işçilerine de yardım eli uzandı.



Çok sayıda tarım işçisi belediyelerin taziye evlerine yerleştirildi.



Tarım işçilerine gıda ve kıyafet yardım yapıldı, zararın tespiti için çalışma başlatıldı.

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