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Adana'da silahlı gasp

Maskeli bir kişi, market kasiyerini tabancayla tehdit ederek aldığı 490 lirayla kaçtı

Adana'da silahlı gasp

Adana'da, silahla markete giren maskeli bir kişi, kasiyeri tehdit edip kasadan 490 lira gasbederek kaçtı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki bir markete giren maskeli zanlı, çalışanları tabancayla tehdit etti.

Çalışanlara ve marketteki müşterilere "Kimse zarar görmesin, sizinle işim yok. Ben paraları almaya geldim." diyen şüpheli, kasadaki 490 lirayı alarak ara sokaklardan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #market #gasp #adana
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