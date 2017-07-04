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Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da iki grup arasında kız alıp verme meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi 19040 Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı.

Kız alıp verme meselesinden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Başka bir suçtan ev hapsi cezası verilen ve üstünde elektronik kelepçe bulunan Mustafa A'nın kavga ettikleri kişilere doğru ateş etmesi sonucu Eyüpcan Kayadan (29) göğsünden yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Kayadan, ilk müdahalesinin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kayadan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri Mustafa A'yı gözaltına aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mustafa A. #kavga #Eyüpcan Kayadan #adana #1 yaralı
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