Merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Adana'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.



Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, aralarında yoldan geçenlerin de bulunduğu 6 kişi, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.



Kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Öte yandan, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.