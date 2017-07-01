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Adana'da tarla kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Kozan ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Adana'da tarla kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, tarla meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aslanlı Mahallesi'nde tarla konusunda anlaşmazlık yaşayan 2 aile arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada tüfekle ayağından yaralanan Ali Cahit M, Kozan Devlet Hastanesindeki tedavinin ardından taburcu edildi.
Evine dönen Ali Cahit M. ve yakınları ile diğer aile bireyleri arasında yeniden kavga çıktı.
Av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada, Ali Cahit M. ve diğer aileden Ozan D, Özhan D, Erdoğan D. ve Yalçın M. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri ve yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Konuşma engelli olduğu öğrenilen Ozan D, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kavgaya müdahale sırasında rahatsızlanan bir uzman çavuşun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Güvenlik güçleri, kavganın yaşandığı mahalle ve hastane çevresinde önlem aldı.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #tarla kavgası #silahlı kavga #kozan #adana
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