Çukurova ilçesinde temizlik işçisi olarak görev yapan kişinin darbedildiği iddia edildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde temizlik işçisi olarak görev yapan kişinin darbedildiği iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, Çukurova Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Türker, Turgut Özal Bulvarı'nda sokağı süpürdüğü sırada bir iş yerinde çalışan 2 kişi ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Türker'i darbettikleri ve başına sert bir cisimle vurarak yaralanmasına neden oldukları ileri sürülen 2 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.



Türker'in Adana Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.